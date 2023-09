Požgali so več kot 250 vasi

Ob 80. obletnici padca fašizma bo v sredo, 27. septembra, potekal poseben večer. Javni zavod GO! 2025, Kinoatelje in drugi partnerji vabijo na projekcijo filma Vžgano v spominih, s katero bodo osvetlili stavbo bodočega EPIC-a, skladišča tik ob novogoriški železniški postaji, ki bo eno od prizorišč EPK 2025. Film, pod katerega se podpisujeta avtorici Anja Medved in Nadja Velušček, bodo predvajali ob 19.30.

Film je leta 2017 nastal v okviru evropskega projekta Evropa za državljane z naslovom Vžgano v spominih / Burnt in memories. Vodilni partner je bil ZRS Koper. Vodja aktivnosti je bil Kinoatelje, za izvedbo je poskrbel zavod KINOkašča/CINEMattic.

Dokumentarni film tke spomine prebivalcev Slovenije, Italije in Hrvaške na čas nacistične okupacije, ki je na multietničnem prostoru tedanjega Jadranskega primorja sledila že tako težkemu obdobju fašizma. Da bi se maščevali nad civilnim prebivalstvom, ki je domnevno podpiralo upor, so okupacijske sile izdale sistematičen ukrep, ki je terjal več kot 250 požganih vasi. Sledili so poboji, ropanja, deportacije in drugo nasilje. Tisti, ki se danes še spominjajo te travmatične preteklosti, so bili takrat otroci, zato je to predvsem pripoved o nesmislu vseh vojn.

»Gre za pripoved o spominih na ranjeno otroštvo in o upanju v boljši svet, ki ga vedno znova ni in ni,« je svoje videnje strnila Nadja Velušček.

Fokus projekta, ki je nastajal med letoma 2015 in 2017, je avdiovizualna dokumentacija spominov, z zavedanjem, da je pričevalcev 2. svetovne vse manj. Produkcija filma je dragoceno prispevala k arhivu ustne zgodovine, nujno potrebnim za prihodnje študije in raziskave, čemur bo EPIC kot Evropska platforma za interpretacijo 20. stoletja tudi namenjen.

Dokumentarni film je nastal v mednarodnem projektu Vžgano v spominih, ki ga sofinancira Evropska komisija, in sicer v raznolikem partnerstvu Italije (Associazione Quarantasettezeroquattro, Občina Dolina, Kinoatelje), Hrvaške (Istarsko povijesno društvo, Udruga Žejane) in Slovenije (Kulturno izobraževalno društvo Pina, UP ZRS) in pod vodstvom Znanstvenoraziskovalnega središča Univerze na Primorskem (UP ZRS).