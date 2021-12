Poziv k vljudnosti in spoštovanju

»Hvala, oprosti, rad te imam. Te so luči, ki uničujejo temo in tiho povejo, da smo vsi ljudje. Primi v roko to luč in besedo, osvetli prostore, govori lepo in reci si, preden te tema zajame: človek, ne jezi se.« Te besede je bilo slišati v soboto na trgu obeh Goric, kjer so člani Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (Zskss) predali goriškemu klanu Slovenske zamejske skavtske organizacije (Szso) in predstavnikom italijanske skavtske organizacije Agesci Lučko miru iz Betlehema.

Na dogodku sta bila med drugimi navzoča tudi goriška občinska svetnica za mladinske zadeve Marilena Bernobich in vodja kabineta novogoriškega župana Gorazd Božič, ki sta prisotne uvodno pozdravila in nagovorila. Bernobicheva je poudarila pomembnost Luči iz Betlehema, ki ljudi vabi k bratstvu, solidarnosti in miru, in torej k vrednotam, ki jih skavti živijo v svojem vsakdanu. Pristavila je še, da so taka sodelovanja med različnimi organizacijami italijanske in slovenske narodnosti na Trgu Evrope / Transalpina tudi dokaz o sobivanju in sodelovanju obeh mest, ki skupaj stopata proti cilju EPK 2025 in v prihodnost. Božič pa je vse udeležence pozdravil tudi v imenu novogoriškega župana Klemna Miklaviča, ki se je zelo veselil čezmejnega prenosa Luči miru med skavtskimi organizacijami. Oba občinska predstavnika sta skavtom čestitala za delovanje v korist skupnostim, v katerih živijo, ter za sporočilo, ki ga s svojim delovanjem širijo v obeh občinah.