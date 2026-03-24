Poziv slovenskim višješolcem, naj postanejo skrutinatorji

Med predsedniki komisij je bil tudi Elija Bastjančič, profesor na tehniškem zavodu Cankar-Zois-Vega. »Predsedoval sem štandreškemu volišču št. 24, kjer je glasoval 401 volivec od 665, kar predstavlja nekaj več kot šestdeset odstotkov,« je za Primorski dnevnik povedal Bastjančič in pojasnil, da je na njegovem volišču »ne« prekrižalo 217 oz. približno 54 odstotkov volivcev in volivk.

Letošnji referendum je zaznamovala novost, da na voliščih volivcev in volivk niso razlikovali po spolu, temveč po prvi črki priimka(v eni vrsti so tako stali volivci in volivke, ki jim priimek začenja s črkami od A do L, v drugi pa od M do Z. »Z novostjo ni bilo res nobenih težav,« je potrdil Bastjančič in razložil, da svoje višješolske dijake vseskozi vabi, naj se na občini prijavijo za opravljanje funkcije skrutinatorja. Gre za doprinos k delovanju demokratičnih ustanov, hkrati lahko tudi nekaj zaslužijo. V primeru referenduma je predvidenih 120 evrov plačila, za občinske, deželne in državne volitve je vsota še nekoliko višja. Ne nazadnje bi bilo pomembno, da bi se dijaki slovenskih šol pridružili skrutinatorjem, da bi bilo mogoče na voliščih spregovoriti v slovenskem jeziku. Bastjančič pojasnjuje, da je med skrutinatorji še nekaj goriških Slovencev, vendar jih ni ravno veliko. Med njimi je Guglielmo Frati, ki je bil med tokratnim referendumom tajnik na štandreškem volišču št. 24.

Prihodnje leto bo pestro

Kdor bi se želel pridružiti skrutinatorjem, bo prihodnje leto imel kar nekaj priložnosti, da aktivno sodeluje v procesu, ki je temelj demokracije. Leta 2027 bodo v Italiji parlamentarne volitve, v Gorici bodo volivci in volivke izbirali novega župana ali županjo. Prihodnje leto bodo predvidoma na sporedu tudi volitve, s katerimi bomo v Furlaniji - Julijski krajini »oživljali« pokrajine.