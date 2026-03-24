K avstrijsko-italijanskemu EZTS-ju bi pristopila tudi Istra

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) Euregio Senza Confini / Ohne Grenzen je Evropa v malem in zgled za celotno Evropsko unijo. Po eni strani krepi sodelovanje, po drugi ruši ovire med tradicionalno povezanimi območji. To je bilo slišati v palači predsedstva deželne vlade FJK, kjer so se v ponedeljek zbrali predsedniki Koroške, FJK in Veneta za skupščino tega EZTS-ja.

Ssrečanje je bilo priložnost za obračun prehojene poti in pogled naprej. Zadnjih osem let je združenje za čezmejno sodelovanje vodil deželni glavar Koroške Peter Kaiser, ki bo v prihodnjih dneh vajeti južnega konca Avstrije prepustil Danielu Fellnerju, strankarskemu kolegu iz vrst avstrijskih socialdemokratov in trenutnemu članu koroške deželne vlade. S koncem mandata na čelu koroške vlade bo prenehalo tudi Kaiserjevo vodenje EZTS-ja. Med sklepi skupščine teritorialnega združenja je bil tudi ta, da bo politično vodenje ustanove do predvidenega konca Kaiserjevega mandata junija prihodnje leto prevzel prav Fellner.

Kaiserjev naslednik se je zato že udeležil skupščine, drugi novinec je bil novoizvoljeni predsednik Veneta Alberto Stefani. Kmalu bi se lahko novim obrazom med političnimi akterji EZTS-ja pridružil še eden. Predsednik FJK Massimiliano Fedriga se je sicer pošalil, da se »boji, da bo predsedstvo FJK pustil bolj prej kot slej,« skupščine pa se je udeležil Boris Miletić, župan Istrske županije. Ta najbolj zahodna hrvaška dežela ima trenutno v EZTS-ju Euregio status opazovalca, Miletić pa je kolegom uradno napovedal željo, da bi tudi Istra postala polnopravna članica EZTS-ja.