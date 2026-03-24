Felice Ziza: »Upam, da ta mandat ne bo krajši«

»Zadovoljen sem, da sem znova v parlamentu. To je moj tretji mandat, upam, da ne bo krajši, da ga bomo dokončali. Saj vidite, da prave večine ni in da bo težko sestaviti vlado,« je za Primorske novice povedal Felice Ziza, poslanec italijanske narodnosti v parlamentu.

Felice Ziza ocenjuje, da sta pri sestavljanju vlade dve neznanki, toje, kako se bosta odločali stranki Demokrati in Resni.ca, poročajo Primorske novice.

»Težko bo. Mi bomo čakali; najprej bodo klicali druge, potem pa tudi nas. Ne bom se odločal sam. Zagotovo se bom posvetoval z Obalno samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti in kolegom Ferencom Horvatom, predstavnikom madžarske narodnosti v parlamentu. Na koncu se bomo odločili skupaj, Upam, da bomo na koncu našli pravo rešitev, za dobrobit Slovenije,»« je še povedal Ziza.

»Lani sva se za mandat potegovala dva, letos pa štirje. Tudi naša kampanja je bila intenzivna, pojavljali so se izrazi in kritike, ki jih doslej v naših kampanjah nismo bili vajeni. Bilo je skoraj tako, kot da se za mandat potegujejo politične stranke, ne pa pripadniki italijanske narodnosti. Ampak to je demokracija, to je treba sprejeti,« še pravi Ziza.