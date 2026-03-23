»Penziči« v Gorici brez dlak na jeziku

V torek, 24. marca, ob 20. uri bo v Kulturnem domu v Gorici na sporedu prva predstava letošnjega festivala komičnega gledališča Komigo, in sicer komedija »Penziči« v produkciji Vida Valiča. V glavnih vlogah nastopajo Jaka Šraufciger oz. Vinko Šimek, Boris Kobal, Franci Kek in Boštjan Meglič - Peška - štiri ikone slovenske komedije, ki že desetletja zabavajo vse, ki jih hočejo gledati in poslušati. Vsem štirim je tudi skupno, da so »penziči«. Zato imajo, kot vsi upokojenci, veliko povedati in predvsem si upajo »vse« povedati. Kdor bi rad slišal njihov pogled na moderni set, ljubezen v zlatih letih in na radosti ter tegobe, ki pridejo z upokojitvijo, dogodka ne sme zamuditi.