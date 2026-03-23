Voznika motornega kolesa so v Videm prepeljali s helikopterjem

Danes zjutraj okrog 8. ure sta v Koprivnem trčila motorno kolo in kombi. Do nesreče je prišlo med ulicama Nazionale in Udine. Udeležena sta bila kombi Renault Traffic in motorno kolo znamke Husqvarna. Na kraj so prispeli števerjanski karabinjerji in kolegi iz Gorice ter reševalci, ki so na pomoč poklicali tudi reševalni helikopter. Voznik motornega kolesa je namreč utrpel hude zlome z dislokacijami in so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico. Pri sopotniku na motorju so ugotovili lažje odrgnine. Voznik kombija vozila je bil po prvih podatkih nepoškodovan.