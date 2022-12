Poživitev mestnega središča prispeva k obiskovanju trgovin

Trgovinska zbornica za Tržaško in Goriško je zagotovila 50.000 evrov prispevka iz Goriškega sklada družbi Terziaria Venezia giulia, ki je izraz zveze trgovcev Confcommercio, za poživitev goriškega mestnega središča. Poleg tega je 15. decembra zapadel rok za vložitev prošenj, s katerimi so občine iz vse goriške pokrajine lahko zaprosile za finančno pomoč pri kritju stroškov za praznično razsvetljavo; v tem primeru je Trgovinska zbornica dala na razpolago skupno 200.000 evrov.

»Z lučkami, glasbo in nizom dogodkov si prizadevamo, da bi bila Gorica čim bolj privlačna in živa, saj jo tako ljudje radi obiskujejo in zahajajo v mestne trgovine, kar še kako prispeva k življenjskosti kraja,« je včeraj poudaril predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti, ki se je sredi peš cone na Verdijevem korzu udeležil začetka niza prazničnih dogodkov v organizaciji družbe Terziaria Venezia giulia.

»Bliža se leto 2025, ki zaradi Evropske prestolnice kulture za Gorico pomeni izredno razvojno priložnost. Da bo dogodek res prispeval k splošni rasti mesta, si moramo vsi skupaj prizadevati za njegov uspeh. Ni dovolj, da si rokave zavihajo Občina, Dežela, Trgovinska zbornica, ampak morajo dati svoj doprinos tudi trgovci, podjetniki, občani nasploh,« je prepričan Paoletti. Poleg njega sta včeraj dopoldne navzoče nagovorila še podžupanja Chiara Gatta in predsednik zveze Confcommercio Gianluca Madriz. Za glasbeno popestritev je poskrbela mlada pianistka Beatrice Canola, učenka prof. Elisabette Cavaleri iz SCVG Emil Komel. Zaigrala je na klavir, ki so ga s pomočjo trgovine Pecar namestili sredi peš cone, kjer bo ostal še danes; nanj bodo lahko igrali vsi, ki si bodo tega želeli.