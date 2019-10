Pozor na goljufe!

Na območju Policijske uprave Nova Gorica se zadnje dni mudijo goljufi. Neznanci občanom ponujajo storitve, ki jih v resnici ne potrebujejo, ter jim pri tem drago zaračunajo ali jih okradejo. Na policiji občane zato opozarjajo, naj neznancev oziroma nepovabljenih oseb, ki so vsiljive, ne spuščajo v stanovanja.

Na dvorišče ene od stanovanjskih hiš na območju Ajdovščine sta se namreč v ponedeljek dopoldne z manjšim tovornim vozilom pripeljala moška in starejšo gospo prepričala, da je treba popraviti streho, ki naj bipuščala. Za eno uro sta odšla na streho, ki naj bi jo premazala s posebnim premazom, nato pa za storitev zaračunala več tisoč evrov, ki jih je občanka pozneje poravnala v gotovini v Ajdovščini.

V soboto sta se dva moška pripeljala tudi v eno od naselij v Goriških Brdih. Starejšega občana sta prepričala, da mu v hiši pušča voda in da bosta težavo odpravila. Eden je stopil v kopalnico, drugi pa je občana zamotil s pogovorom. Pozneje je občan ugotovil, da mu je iz omare zmanjkala gotovina.

V torek dopoldne so policisti obravnavali še en podoben primer v Mirnu. Tamkajšnji krajani so jih namreč obvestili o sumljivem neznancu, ki je starejši osebi ponujal popravilo strehe. Med pogovorom jo je zamotil in skorajda prepričal, da bi mu izročila več sto evrov gotovine. Slednje so preprečili sorodniki, ki so neznanca odslovili.