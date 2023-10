Pravljična dogodivščina za deklico, zaljubljeno v vesolje

»Pred nami je za nas odrasle neobičajna knjiga, za otroke pa najbolj primerna,« je dejala profesorica Majda Cibic, ki je v ponedeljek v Galeriji Ars na Travniku v imenu Goriške Mohorjeve družbe pozdravila številno publiko, ki se je zbrala na predstavitvi knjige Marta v vesolju, katere avtorica in ilustratorka sta sestri Nika in Ivana Cotič. Z njima se je o slikanici pogovarjala že omenjena Majda Cibic, za uvod pa je poskrbel Otroški pevski zbor Etko Mužetko z Vrha pod vodstvom Karen Ulian.

Majda Cibic je povedala, da je nekega dne, ko je bila slabe volje, po elektronski pošti dobila posebno zgodbo. Le-ta pripoveduje o domišljijskem svetu, o svetu sanj, kjer prevladajo lepota, ljubezen in hvaležnost. V takem svetu se Marta s pomočjo bleščečih astronavtskih čevljev odpravi v vesolje in potuje od planeta do planeta. »Vesolje ni naključje. Deklica, zaradi katere je nastala ta knjiga, je bila v svojem tretjem letu starosti zaljubljena v vesolje. Rada je spoznavala planete, zanimale so jo zvezde in sonce. Zato sem si po končanem znanstveno-tehnološkem liceju in učenju astronomije zaželela, da bi ji za rojstni dan na igriv način poklonila posebno darilo in ji podala svoje znanje,« je dejala Nika Cotič, ki že od malih nog rada piše zgodbe in besedila. »Zelo so mi všeč knjižna darila. Zato sem se odločila, da bom tudi sama podarila posebno knjigo, ki sem jo napisala sama,« je povedala avtorica, ki si je torej zgodbo zamislila po eni strani kot pravljično dogodivščino, po drugi strani pa je želela znanstveno predstaviti planete in vesolje triletni sestrični.