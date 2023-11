Praznični zaključek kmečkega leta

V raznih krajih na Goriškem so v nedeljo potekali zahvalni obredi in praznovanja v čast sv. Martina, s katerimi se po tradiciji zaključuje kmečko leto. Posebno slovesno je bilo v Sovodnjah, kjer imajo za zavetnika ravno sv. Martina. Po maši, ki jo je daroval župnik Renato Podbersič, se je dogajanje preselilo na ploščad pred Kulturnim domom Jožef Češčut, kjer je nastopil otroški pevski zbor Kapljice, ki deluje v okviru Kulturnega društva Sovodnje in ga vodi pevovodkinja Jana Drassich. Navzoče je nagovoril društveni predsednik Denis Galiussi, ki se je še posebej zahvalil vsem udeležencem tržnice, na kateri so bili na voljo obrtniški izdelki in domače dobrote. Svojo stojnico sta imela tudi sovodenjski vrtec in osnovna šola Petra Butkoviča Domna. Obiskovalcem so ponudili golaž iz divjega prašiča, ki ga je častila domača lovska družina. Pokusiti je bilo mogoče tudi vino nekaterih domačih proizvajalcev in razne vrste kruha, ki so ga spekli tako krajani kot tudi domača pekarna Cotič. Društvo Sovodnje je v okviru martinovanja v Kulturnem domu Jožef Češčut postavilo na ogled tudi razstavo z naslovom Glasba po željah, ki si jo bo mogoče ogledati še danes med 19. in 20. uro.

Sv. Martina so počastili tudi v Rupi, kjer sta zahvalno nedeljo skupaj izpeljala prosvetno društvo Rupa-Peč in župnija sv. Marka Evangelista. Za blagoslov voza s kmečkimi pridelki je poskrbel duhovnik Karlo Bolčina, zatem so si prisotni lahko ogledali razne lesene izdelke, ki so sad ustvarjalnosti domačega mizarskega mojstra Andreja Čevdka. Druženje je imelo tudi solidarnostno noto, saj je dekanijska Karitas zbirala hrano za družine in posameznike v stiski. Voz s kmečkimi pridelki se je v nedeljo bohotil tudi na štandreškem trgu, kjer so se mladi člani Prosvetnega društva Štandrež zahvalnega obreda udeležili v narodnih nošah. »Vedno več mladih si je priskrbelo nošo,« nas je opozoril Pietro Grauner. Za veselo vzdušje je poskrbel trio, ki ga ravno tako sestavljajo mladi člani društva. Zahvalni obred je potekal tudi na števerjanskem trgu. Zapel je cerkveni pevski zbor F.B. Sedej, medtem ko je kmetijska vozila in pridelke blagoslovil župnik Jan Cvetek. V Doberdobu so vaškega zavetnika sv. Martina počastili že v soboto, ko je na pobudo godbe Kras v občinskem parku potekal pravi ljudski praznik.