Praznično snidenje v znamenju ustvarjalnosti

Obiskovalci so v nedeljo do zadnjega kotička napolnili dvorano kulturnega doma na Bukovju, kjer je društvo Briški grič v sodelovanju s Fotoklubom Skupina75 priredilo kulturni sejem. Osem razstavljavcev, tri pevske skupine, šest instrumentalistov, priložnostni band in plesalci so oblikovali občuten predpraznični dogodek.

Na Decembrski kulturni sejem so organizatorji povabili razstavljavce iz goriškega čezmejnega prostora. V dvorani so svoja dela predstavile Barbara Frandolič, Sabina Zavadlav, Michela Menegazzi in Emanuela Juretič, medtem ko je bila v Galeriji 75 na ogled razstava del Nike Širok, Matije Pipalovića, Heme Jakin in Ingrid Ožbot. Poleg njihovih so bila na ogled dela otrok iz vrtca Kekec in osnovne šole Alojza Gradnika iz Števerjana.

Unikatni izdelki

Barbara Frandolič živi in ustvarja v Doberdobu. Ročna dela izdeluje s tehniko diamond painting. To je posebna oblika okraševanja najrazličnejših stvari, kot so lahko slike, ure in beležke, z majhnimi kroglicami, »diamanti«, ki jih enega po enega postavi na lepljivo podlago. Iz tega nastanejo izvirne in unikatne stvaritve.

Sabina Zavadlav živi v Štandrežu, posveča se kreativnemu šivanju: navdušuje jo ročna izdelava punčk iz blaga, pri katerih išče kombinacije barv in vedno nove detajle. Najraje uporablja recikliran material, odrabljene kavbojke in drugo blago, ki pa mora biti kvalitetno in čim bolj naravno. Michela Menegazzi iz Škocjana se ukvarja s tehniko mozaika, tako da iz recikliranih materialov ustvarja nove izdelke. Trenutno se posveča tudi novi tehniki, t.j. resin-art ali umetnost smole: gre za tehniko, ki vključuje uporabo epoksidne smole za ustvarjanje vsakdanjih in okrasnih predmetov, kot so pladnji, vaze, ure, podstavki za kozarce ...