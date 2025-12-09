Praznik otroškega in mladinskega petja

V Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici je včeraj odmevalo otroško in mladinsko petje. Na praznik Brezmadežne je Združenje cerkvenih pevskih zborov v sodelovanju z Zvezo slovenske katoliške prosvete priredilo Malo Cecilijanko, ki je za slovenske otroške in mladinske pevske zbore z Goriškega nepogrešljiv uvod v praznični čas.

Nastopili so otroški pevski zbor Plešivo pod vodstvom Alessandre Schettino, otroški pevski zbor F.B. Sedej iz Števerjana pod vodstvom Vide Boškin, otroški pevski zbor Večstopenjske šole Gorica pod vodstvom Martine Hlede, otroški pevski zbor Štmaver pod vodstvom Petre Feri, mladinski pevski zbor Emil Komel pod vodstvom Mateje Černic, otroški pevski zbor osnovne šole Ljubke Šorli iz Romjana pod vodstvom Lucije Lavrenčič, otroški pevski zbor Etko Mužetko z Vrha pod vodstvom Karen Ulian, mali otroški pevski zbor F.B. Sedej iz Števerjana pod vodstvom Vide Boškin, otroški pevski zbor Veseljaki iz Doberdoba pod vodstvom Lucije Lavrenčič, otroški pevski zbor Male Kapljice iz Sovodenj pod vodstvom Jane Drassich ter otroški pevski zbor Emil Komel pod vodstvom Damijane Čevdek.