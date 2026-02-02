Ministrstvo za zunanje zadeve z olimpijsko dežurno kontaktno točko

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) bo vzpostavilo dežurno kontaktno točko za slovenske državljane, ki bodo v času zimskih olimpijskih iger obiskali prizorišča na severu Italije, so danes sporočili z ministrstva. Kontaktna točka bo aktivna od začetka do konca olimpijskih in paraolimpijskih iger.

Dežurna služba bo v času iger na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve dosegljiva 24 ur na dan na telefonskih številkah: +386 1 478 2020, +386 1 478 2219 in e-poštnem naslovu: oi2026.mzez@gov.si.

»Slovenske državljane opozarjamo, naj bodo pozorni na morebitna zavajajoča in neverodostojna elektronska in SMS sporočila, vezana na olimpijske igre. Konzularna podpora bo na voljo državljanom, ki bodo v Italiji potrebovali informacije o konzularnih postopkih in konzularno pomoč, ter konzularno pomoč, kot je na primer pomoč ob izgubi ali kraji dokumentov in vzpostavitev stika s pristojnima diplomatskima in konzularnima predstavništvoma v Milanu in Trstu,» so sporočili v današnji izjavi za javnost.

Slovenskim državljanom svetujejo, da pred potovanjem v Italijo poskrbijo, da imajo s seboj veljaven osebni dokument (potni list ali osebna izkaznica), osebni dokument mora biti veljaven za čas bivanja v Italiji.

Prav tako slovenskim navijačem svetujejo, da tudi med potovanjem spremljajo varnostna in druga priporočila lokalnih oblasti (informacije za potnike so na voljo tudi na spletni strani ministrstva).

Poleg tega slovenskim državljanom, ki bodo v času zimskih olimpijskih iger obiskali olimpijska prizorišča na severu Italije, svetujejo, naj pred odhodom v Italijo izpolnijo spletni obrazec s podatki o potovanju v tujino.

Gre za prostovoljno voljo vsakega potnika, z izpolnitvijo spletnega obrazca, s podatki o potovanju v tujino, se olajša izvajanje morebitne konzularne zaščite. Obrazec je na voljo tukaj.

Slovenskim državljanom tudi svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno, saj lahko na cestah in kontrolnih točkah na prizoriščih prihaja do zastojev.