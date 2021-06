Praznik špargljev še danes na spletu

Še danes (nedelja, 13. junija) bo trajal dvodnevni spletni Praznik špargljev, ki ga organizira Prosvetno društvo Štandrež. V župnijski dvorani so uredili studio, tako da so včeraj lahko v živo oddajali dogajanje po društvenem YouTube kanalu. Gledalce je nagovoril član društvene dramske družine Matej Klanjšček, nakar so predvajali pripravo posebno okusne jedi – lazanje s šparglji. Danes ob 13. uri bo čas za nov recept. Ob 14. uri bodo spregovorili o zgodovini praznika, ob 14.30 bo na sporedu predstava. Ob 18. uri bo drugi aperitiv z gosti, ob 19. uri bo sledil zaključek praznika.