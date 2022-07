Prebivalci Mohorinov spet doma

Prebivalci naselja Mohorini v občini Renče-Vogrsko se lahko vrnejo na svoje domove. Prav tako je preklicana evakuacija vasi in zaselkov v občini Miren - Kostanjevica.

Kot je v izjavi za medije dejal obrambni minister Šarec, so v zraku vsi razpoložljivi zrakoplovi, poleg dveh slovenskih vojaških in enega policijskega še helikopterji iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Srbije in Slovaške. V zraku je tudi hrvaški kanader. Pričakujejo tudi madžarsko transportno letalo casa za gašenje.

Na Brniku so medtem že pristala romunska letala. »Romunske oborožene sile so v podporo gašenja požara na Krasu poslale dva spartana, ki ju spremlja transportno letalo C130 hercules za logistično podporo. Spartan lahko v enem naletu odvrže 6000 litrov vode,« je Slovenska vojska sporočila na Twitterju. Tako letalo naj bi naslednje leto dobila tudi slovenska vojska.

Sodelovanje in koordinacija potekata odlično, je ocenil Šarec. »Za naše vojaške kontrolorje leta je to velik izziv, kajti na tako majhnem prostoru koordinirati toliko zračnih plovil je zelo zahtevno delo, da ne pride do kakšnega trčenja,« je dejal. Poleg tega je na požarišču zaradi dima izjemno slaba vidljivost.

Minister ob tem opozarja, da ponovno začenja pihati veter, kar se je dogajalo tudi v minulih dneh in poslabšalo stanje. »Zato ne moremo reči, da smo lahko mirni,« je dejal in dodal, da je ključno, da se še vedno pred ognjem branijo objekti.

Prav tako se ne morejo zanašati na padavine, ki jih meteorologi napovedujejo šele za torek, pa še takrat zgolj krajevne nevihte. »Moramo biti previdni in usmeriti vse sile v to, da požar čim bolj zapremo. Zanašati se na dež ni dobra gasilska taktika,« je izpostavil.

Gasilci, na terenu jih je 1061, zalivajo tudi robove cest, da bi preprečili preskoke požarov. Kot je v izjavi za medije pojasnil vodja intervencije Sebastjan Čuk, so gasilci razdeljeni na več sektorjev, da tako lažje obvladujejo požar. Prav tako imajo s tem boljši pregled nad dogajanjem. Po njegovi oceni so s sektoriziranjem zelo uspešni pri zaznavi vsake spremembe požarišča. Pri gašenju pomaga tudi policijski top. Logistiko sicer nekoliko otežuje obsežnost območja, ki ga pokrivajo, a Čuk še ni želel govoriti o obsegu požarišča.

Zahvalil se je tudi vsem, ki izvajajo protipožarne poseke. Te so namreč zelo učinkovite za preprečevanje širjenja požara. Kot je še izpostavil Čuk, ob tem od gozdnih delavcev dobivajo dodatne informacije o morebitnih novih žariščih.