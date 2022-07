Pred gasilci nova naporna noč (foto in video)

Gasilce in prostovoljce, ki se že skoraj ves teden borijo s plameni na Krasu, čaka nova zelo naporna noč. Danes, 22. julija, so bile na splošno razmere dramatične. Težko je karkoli napovedovati, ampak »jasno je, da bo ta boj trajal še kar nekaj dni«, je za STA povedal tudi Ervin Čurlič iz civilne zaščite. Kot pravi, bo do obilnejšega dežja ogenj težko popolnoma pogasiti, upa pa, da ga bo gasilcem uspelo omejiti oziroma predvsem zavarovati ljudi in imetje.

Razmere na goriškem Krasu se namreč sploh ne umirjajo. Okrog Kostanjevice na Krasu je vse več dima, predvsem na severu. Pri gasilcih je videti vse več znakov utrujenosti. Najhuje je na gričevju nad spodnjo Vipavsko dolino, v okolici Trstelja. Na drugi strani so Renče z zaselki, iz katerih so morali ljudje oditi ali pa so v pripravljenosti na evakuacijo. Vsako uro se pokaže nekaj novih točk, od koder se temno pokadi, včasih je na začetku videti tudi plamen.

O pričakovanih vremenskih razmerah je povedal: »Navajeni smo, da se ob enajstih vsak dan veter okrepi. Ne gre za kakšen orkanski veter, kot ga poznamo v Ajdovščini, ampak je ravno dovolj močen, da vsa ta žarišča na različnih krajih razpihne.«