Pred kostanjem na Kremenjak

Eni so povzpeli na Kremenjak in si med potjo ogledali tudi Prhavčjo jamo, drugi so se s kolesom odpravili na krožno turo mimo Brestovice, Grmade in Medjavasi. Na koncu so se vsi skupaj zbrali na dvorišču večnamenskega središča društva Kremenjak, kjer so jih pričakali pečeni kostanji, palačinke in novo vino. Slovensko planinsko društvo Gorica je svoje letošnje jesensko druženje izpeljalo v nedeljo v Jamljah, kjer se je dopoldne zbralo preko sedemdeset ljubiteljev hoje v naravi, med katerimi je bilo veliko otrok.

Po pozdravu predsednika goriških planincev Matevža Čotarja so se pohodniki v družbi Vlada Klemšeta podali na Kremenjak. Ko so dosegli planoto nad Jamljami, so se usmerili proti Bonetom, kjer so postali pred Prvahčjo jamo. Pohodnike je z glavnimi značilnostmi kraškega brezna seznanil jamar Kraških krtov Livio Pahor, o jamskih živalih pa je spregovoril Gianfranco Tomasin, nekdanji uslužbenec naravoslovnega muzeja iz Trsta, sicer raziskovalec življenja v jamah. Sledil je sprehod do vrha Kremenjaka, kjer so pohodniki uživali v pogledu na Tržaški zaliv, medtem ko so bil gore na drugi strani zakrite z oblaki. Po povratku v Jamlje sta sledila kosilo s tradicionalno »paštašuto« in druženje, med katerim sta igrala harmonikarja Jari Jarc inDario Slavec. Nekaj minut za pohodniki se je v Jamlje vrnilo še enajst udeležencev kolesarskega izleta, ki ga je vodil Mauro Galliussi.

Popoldne so izpeljali še nagrajevanje zmagovalcev fotografskega natečaja Planinski svet, ki ga je organiziral SPDG. Najlepšo fotografijo je s telefonom posnela Veronika Povsic, na drugo mesto se je uvrstila Katarina Visintin, na tretje pa Alida Passon. Pohvalo so prejeli Cristian Vistinin, Robert Strahinjič in Nikol Zotti. Za fotografije, posnete s fotografskim aparatom, so bili nagrajeni Štefan Čavdek (prvo mesto), Tanja Gorjan (drugo mesto) in Robert Strahinjič (tretje mest). Pohvale so bili deležni Robert Strahinjič, Tanja Gorjan in Simon Kovačič. D.R.