V Sovodnjah bo danes praznično. Ob 18. uri prireja občinska uprava slovesno odprtje novega vrtca, ki se bo začelo s prerezom traku in dobrodošlico, nadaljevalo pa z nagovoroma župana Luce Piska in ravnateljice Večstopenjske šole Doberdob Sonje Klanjšček, pozdravi gostov, blagoslovom ter ogledom prostorov. Sledilo bo druženje, Ulica Vilka Fajta bo med slovesnostjo zaprta. Dostop do parkirišča ob stari šoli bo prost.