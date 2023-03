Pred zadnjim vzponom v vas nova »dobrodošlica«

Gradbena dela, ki so se začela pred skoraj dvema mesecema na glavni prometnici, ki vodi v Števerjan, kažejo svoje sadove. Podporni zid pod občinskim vrtcem je dobil kamnito preobleko, namestili pa so tudi dvojezični napis Števerjan - San Floriano del Collio.

Zaznamujejo vhode v vas

Z istim kamnom so uredili še manjši del zida pod gostilno Dvor, gradbišče pa se je zdaj premaknilo v Oslavsko ulico, v bližino nekdanje kleti Formentini, danes last družbe Gruppo Italiano Vini. Tu bodo namreč talno označili enega izmed treh starih vhodov v vas. Ostala dva sta v Grajski ulici, približno kjer danes stoji vhod na prizorišče pod Borovci ter v Ščednem, med poslopjem nekdanjega Golf Hotela in bližnjimi hišami. Če bo po ureditvi podpornih betonskih zidov in označenju vhodov v vas še dovolj sredstev, bodo poskrbeli še za asfaltiranje nekaterih delov vaškega središča.

Projekt za ureditev jedra vasi spada v sklop državnega razpisa Borghi 2. Občinska uprava je leta 2021 prejela deželni prispevek v višini 240.000 evrov iz deželne postavke za urbano prenovo manjših naseljenih središč in podeželskih vasi. Dela so sprva načrtovali na podlagi dodeljenega denarja. Vrtoglavo povišanje cen gradbenega materiala pa je spremenilo razmere, zaradi česar je bila občina prisiljena zaprositi za dodatna sredstva. V novembru je zaprosila Deželo Furlanijo - Julijsko krajino za dodatnih 31.912,59 evrov, Dežela je prošnji ugodila. Finančna slika projekta se je tako spremenila, saj ta skupno obsega 271.912,59 evrov. Od teh je 184.160,80 na voljo za gradbena dela, ostalo pa zadeva stroške za tehnični del, davke in drugo.