Predsednico nagovorili tudi tržaški dijaki (video)

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se je danes, 9. aprila, mudila v Novi Gorici, kjer se je udeležila nagrajevanja tekmovanja POPRI 2026, ki že več kot dve desetletji mladim omogoča razvoj lastnih poslovnih idej in pridobivanje prvih podjetniških izkušenj.

Predsednica Nataša Pirc Musar se je pred nagrajevanjem, ki je potekalo v novogoriškem Kulturnem domu, sprehodila med stojnicami, ki so jih udeleženci tekmovanjapostavili po Bevkovem trgu. Predsednica je v družbi državne sekretarke na uradu za Slovencev v zamejstvu in po svetu Vesne Humar postala tudi pred stojnico tržaškega zavoda Jožefa Štefana, kjer sta ji Petra Coretti in Nina Salvi predstavili projekt tihega sušilca za lase Bora Hairdryer, ki ga lahko uporabimo, ne da bi s hrupom motili drugih, nakar sta Gabrijel Beorchia in Amir Xavier Del Coco spregovorila o svojem stojalu za ogrevanje trobil Termo Brass. Tržaške dijake je spremljal prof. Marko Zubalič. Še pred prihodom predsednice so na Bevkovem trgu dijaki goriškega zavoda Žige Zoisa predstavljali obiskovalcem stojnic projekt Najdi svoj Flow, s katerim nagovarjajo k digitalnemu odklopu in ponovnemu stiku z naravo. »Tekmovanja POPRI smo se udeležili z istim projektom, s katerim smo sodelovali na sejmu Več znanja za več turizma, sicer smo tokrat večjo pozornost namenili podjetniški ideji z izdelavo mini-poslovnega načrta,« je povedala prof. Flavija Bezeljak, sicer so pri pripravi projekta sodelovali dijaki petega razreda turistične smeri zavoda Žige Zoisa Eva Miklus, Letizia Križmančič, Ester Paulin, Agnes Remec, Gloria Hvalič, Sebastian Formentini in Anja Pahor.

Predsednica Nataša Pirc Musar je dopoldne obiskala novogoriško osnovno šolo Milojke Štrukelj in dom starejših občanov. Sledilo je delovno kosilo z županom Samom Turelom.