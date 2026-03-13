Predstavitve Joška Vetriha zaživele v knjigi

Predstavitve – Presentazioni. Umetniki in razstave na Goriškem po drugi svetovni vojni. Tako je naslovljena knjiga goriškega likovnega kritika Joška Vetriha, ki sta jo pred nekaj dnevi izdala goriški Kulturni dom in zadruga Maja.

Publikacija je posvečena delovanju galerije Kulturnega doma, v kateri se je doslej zvrstilo preko štiristo razstav, pri katerih je bil avtor knjige eden izmed osrednjih pobudnikov. Vetrih je v knjigi zbral predstavitve šestdeset umetnikov, ki so v različnih obdobjih njegovega dolgoletnega in neprekinjenega sodelovanja s Kulturnim domom razstavljali v galeriji goriškega kulturnega hrama. Avtor je s knjigo obeležil tudi Evropsko prestolnico kulture, ki je lani zaznamovala Gorico in Novo Gorico, sicer je s publikacijo želel opozoriti, da v tem zgodovinskem obdobju ne smejo v pozabo številne osebnosti obeh Goric, ki so s svojim ustvarjanjem pomembno zaznamovale čezmejni kulturni prostor - ne glede na narodnost. Na tej osnovi je nastala dvojezična publikacija Predstavitve - Presentazioni, v kateri Vetrih predstavlja umetnike iz širšega goriškega prostora, ki so po drugi svetovni vojni zaznamovali likovno sceno na Goriškem in svoja dela, pod taktirko avtorja, predstavili v galeriji Kulturnega doma v Gorici. Izbor zajema že preminule umetnike, med katerimi so Milko Bambič, Demetrij Cej, Robert Hlavaty, Silvester Komel, Klavdij Palčič, Lojze Spacal, Avgust Černigoj, Veno Pilon in Rudolf Saksida, kot tudi sodobne ustvarjalce - Jožeta Ceja, Roberta in Davida Faganela, Franca Duga, Lauro Grusovin, Vladimirja Klanjščka, Hijacinta Jusso, Andreja Kosiča, Franka Vecchieta, Franka Žerjala, Nadjo in Silvana Bevčarja, Klavdija Tutto in številne druge.

Publikacijo sta uredila in oblikovala Silvan Bevčar in Annalisa Petri (iz tiskarne Budin), za lekturo so poskrbeli Pia Lešnik, Zoltan Jan in Andrea Bellavite. Pri posameznih prevodih so sodelovali Vili Prinčič, Luciana Budal, Zoltan Jan, Vida Bitežnik, Violeta Rosanda, Peter Szabo in Karlo Devetak. Fotografije so iz arhiva ustvarjalcev, Kulturnega doma in Tihomirja Pintarja. Knjigo sta izdala Kulturni dom v Gorici in kulturna zadruga Maja iz Gorice v okviru projekta Čedermaci današnjega časa, s pokroviteljstvom Uradа Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Dežele FJK. Knjigo je natisnila tiskarna Budin iz Gorice. VKulturnem domu skupaj z avtorjem načrtujejo tudi nadaljevanje publikacije, ki bo predvidoma posvečena umetnikom mlajše generacije.

Letos bo praznoval jubilej

»Ime prof. Joška Vetriha, rojenega leta 1936, ki bo letos praznoval visok življenjski jubilej, je tesno povezano z likovno umetnostjo. Poznan je ne le v slovenskih krogih, temveč tudi v širši italijanski in furlanski javnosti ter sodi med osrednje sodobne osebnosti likovnega življenja v Deželi FJK. Leta 1987 je prevzel vodilno vlogo pri organizacijskem in vsebinskem usklajevanju delovanja galerije Kulturnega doma. Pod njegovim vodstvom se je razstavna dejavnost postopoma razcvetela, Kulturni dom pa je utrdil svojo vlogo hiše sožitja med Slovenci, Italijani in Furlani. Za marsikaterega slovenskega oziroma goriškega umetnika je predstavljal pomembno odskočno desko, saj je s svojo mentorsko dejavnostjo spodbujal številne mlade ustvarjalce,« je v uvodni misli, ki spremlja publikacijo, poudaril predsednik Kulturnega doma Igor Komel. Predstavitev knjige bo potekala v prihodnjih tednih, sicer je publikacija že na voljo v Kulturnem domu in v raznih goriških knjigarnah.