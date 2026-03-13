Maraton filmov, ki se potegujejo za oskarje

Društvo La Cappella Underground prireja od danes do nedelje v tržaškem kinu Ariston maraton projekcij filmov, ki se letos potegujejo za oskarjeve nagrade. Filme bodo seveda predvajali v originalu s podnapisi.

Program se bo začel drevi ob 20. uri z odprtjem razstave Cinema illustrato, ki jo je zasnovala ilustratorka Alice Iuri. Razstava bo razdeljena na dve lokaciji, v Aristonu ter v mediateki v Ulici Roma 19. Iuri je za to priložnost zasnovala tudi karte z motivi, ki se navdihujejo po oskarjevih nominirancih. Te bo prejelo prvih 50 gostov vsake projekcije.

Prvi film na sporedu bo Grešniki (Sinners) Ryana Cooglerja drevi ob 21. uri. Jutri se bo niz projekcij začel ob 14. uri z risanko Mala Amélie režiserke Maïlys Vallade (film bo na ogled v italijanščini). Ob 16. uri bo na sporedu brazilski celovečerec Tajni agent (O agente secreto), medtem ko bodo tako jutri kot v nedeljo ob 17.30 snemali v živo podkast društva La Cappella Underground Blowout. Ob 19. uri bo potem na sporedu Veličastni Marty (Marty Supreme), program bo sklenila Bugonija Yorgosa Lanthimosa ob 22. uri.

Niz nedeljskih projekcij se bo pričel ob 11. uri s Sentimentalno vrednostjo (Sentimental Value) Joachima Trierja. Ob 14. uri bo sledil Train Dreams, ob 16. uri še Sirat, ki je med nominiranci za najboljši tuji film. Ob 18.30 bo po podkastu v živo na vrsti Ena bitka za drugo (One battle after another) Paula Thomasa Andersona. Od 22. ure dalje pa bodo ljubitelji kina ob kvizih in pogovorih pričakali neposredni prenos podelitve oskarjev v Los Angelesu. Vstopnina za eno projekcijo znaša šest evrov, za pet pa 20 evrov.