»Pregrešna« razstava

V sklopu projekta SLOMAP, ki ga prirejajo prostovoljci civilne službe pri Zvezi slovenskih kulturnih društev v Trstu, Gorici in Čedadu, je nastala tudi serija črno-belih risb s tušem, pod katere se je podpisala mlada avtorica Nicole Bracco z Opčin. Razstavo, ki je že bila na ogled v Trstu, so v sredo predstavili v Feiglovi knjižnici v Gorici. Gre za niz sedmih risb, ki ga je avtorica naslovila Sedem smrtnih grehov. Vsaka slika namreč ponazarja enega od le-teh, in sicer napuh, pohlep, pohoto, jezo, požrešnost, zavist in lenobo.

Mlado avtorico je v Trgovskem domu predstavil tržaški ilustrator Jan Sedmak. Predstavitev je s klavirskim nastopom uvedla mlada pianistka, učenka Glasbene matice Agatha Možina, celoten dogodek pa je povezoval Jadran Vecchiet. Pobudo je pozdravila tudi ravnateljica knjižnice Luisa Gergolet, ki je čestitala mladi likovni ustvarjalki. Razstava bo na ogled do konca maja, v sklopu festivala SLOMAP pa načrtujejo še nekaj prireditev: v četrtek, 12. maja, ob 20. uri bo v Kulturnem domu v Špetru v Benečiji večer kratkih filmov Poskusi na platnu, v soboto, 14. maja, ob 21. uri pa bo v domu Andreja Budala v Štandrežu koncert tržaškega glasbenika Erika Puriča.