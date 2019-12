Prejeli prispevek, na vrsti načrtovanje

Goriški občinski odborniki so v prejšnjih dneh odobrili sklep, s katerim so prižgali zeleno luč za koriščenje 100.000 evrov deželnega prispevka, ki bo namenjen preplastitvi sedmih dotrajanih cestnih odsekov v Štmavru in na Oslavju. Potrebni denar, ki izhaja še iz dotacije nekdanje gorske skupnosti za Terske in Nediške doline ter Brda in ga je zatem podedovala medobčinska unija, bo zagotovila deželna direkcija za agroživilske, gozdne in ribolovne vire ter gorska območja, potem ko je goriška občina prošnjo za dodelitev prispevka vložila 29. marca 2017.Novico o prejetju finančnih sredstev je goriška občina prejela 6. novembra, nakar je imela trideset dni časa, da je uradno potrdila pripravljenost na njihovo koriščenje; predvidoma sredi marca bodo občinski upravitelji poskrbeli za ustrezno proračunsko spremembo, nakar gre pričakovati, da se bodo dela začela sredi poletja prihodnjega leta.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.