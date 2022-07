Preko 250 kandidatov za 80 delovnih mest

Za 80 delovnih mest se bo potegovalo 266 kandidatov. Na sedežu ustanove Punto giovani v Morellijevi ulici v Gorici bo danes potekal zaposlitveni sejem, ki ga organizira Dežela Furlanija - Julijska krajina v sodelovanju z agencijo za delo Adecco. Na voljo bo 80 novih delovnih mest, ki jih ponujajo podjetja Coveme, Ondulati ed Imballaggi del Friuli, Ilcam, Miko in Tecnocoop. Poleg skladiščnikov, šoferjev in viličaristov omenjena podjetja iščejo delavce na pakirni liniji, vzdrževalce, mehanike, monterje, čistilce in električarje, ob teh pa tudi uradnike, inženirja, projektnega menedžerja in kemika.

Kandidati so do torka imeli čas, da izpolnijo vlogo in oddajo življenjepis na spletni strani Furlanije-Julijske krajine; kdor se ni mogel posluževati spletne strani, je lahko svoj življenjepis vložil na službi Informagiovani, ki ima sedež v ustanovi Punto giovani v Morellijevi ulici. Vložene prošnje je služba Adecco pregledala in preverila, katerim zahtevanim poklicnim profilom najbolj odgovarjajo posamezni kandidati, nakar je določila urnik za pogovor s ponudniki zaposlitve. Ko bodo razgovor opravili vsi kandidati, katerih vloge je pregledala agencija Adecco, bodo na vrsto prišli še iskalci zaposlitve, ki ne odgovarjajo poklicnim profilom ponudnikov novih delovnih mest. Iskalci zaposlitve se bodo pogovorili s predstavniki agencije Adecco in deželne službe za delo, ki bodo njihove profile držali v poštev za morebitno bodočo zaposlitev.

Pri agenciji Adecco za Goriško so do torka prejeli 266 vlog. Večina iskalcev službe prihaja iz goriške pokrajine ali okolice, gre tako za mlade kot za starejše ljudi. Tudi število žensk in moških, ki iščejo zaposlitev, je približno enako. Število prisotnih na današnjem zaposlitvenem sejmu se bo sicer lahko povečalo, saj imajo kandidati možnost, da prestanejo razgovor tudi brez predhodnega vpisa.