Prenova ali porušenje?

Podgorska »pašerela« bo v prihodnjih mesecih deležna »pokrpanja«, ob zaključku katerega jo bodo ponovno odprli; zatem bo most za pešce, ki povezuje Podrogo in Stražce, deležen temeljite obnove. Če se bo izkazalo, da bi bili stroški za prenovo posebno visoki, bi se lahko celo odločili, da »pašerelo« porušijo in jo zgradijo na novo.

Potem ko se je avgusta 2018 zrušil viadukt Morandi v Genovi, je državna vlada odredila preverjanje stanja vseh mostov po državi. Goriška občina je pod drobnogled vzela most IX agosto, pevmski most in podgorsko »pašerelo«, ki se jim je kasneje pridružil še most čez kanal Agro-Gradiscano na Majnicah.

Med lanskimi preverjanji se je izkazalo, da je podgorska »pašerela« kar dotrajana. V triletni načrt javnih del so zato vključili tudi stroške njeno prenovo, čemur je bilo v letošnjem proračunu namenjenih 450.000 evrov. Arhitekt Luca de Pità je konec novembra lanskega leta pripravil tehnično študijo, iz katere je izhajalo, da je zaradi pronicanja vode posebno dotrajan eden izmed dvaindvajsetih tramov, iz katerih je zgrajena. Občina je zatem v začetku decembra »pašerelo« zaprla; izkazalo se je, da so potrebna nova preverjanja, vendar je zatem postopek zastal, ker je bilo treba počakati na odobritev občinskega proračuna. Do le-tega je prišlo prejšnji teden, takoj zatem je tehnični urad sprožil nadaljevanje postopka, na podlagi katerega bodo določili podjetje, ki bo poskrbelo za preverjanja. Zanje je na voljo enajst tisoč evrov, sicer jih bo izvedlo podjetje, ki bo občini na tej vsoti ponudilo najvišji popust.

Vodja tehničnega urada Alessandro De Luisa nam je v prejšnjih dneh pojasnil, da bodo postopek speljali do konca v nekaj mesecih, nakar naj bi se gradbena dela zaključila dokaj hitro, saj utrditev enega izmed tramov iz tehničnega vidika ni posebno zapletena. Komaj bodo s popravilom zaključili, bodo »pašerelo« spet odprli v pričakovanju na novo zaporo. Vodja tehničnega urada pojasnjuje, da bodo morali poskrbeti za prilagoditev varnostnih predpisom prav vseh mostne loke in da bo denar na voljo komaj v prihodnjih letih. »Ne vemo še, ali bomo “pašerelo” prenovili ali jo bomo porušili in zatem zgradili novo,« nam je razložil De Luis. Odločitev bo seveda vezana na stanje celotne konstrukcije mostu in na stroške, saj bodo le dodatna preverjanja in priprava načrta povedali, katera odločitev - prenova ali izgradnja novega mostu - bi bila bolj smotrna.