Prenova občinskega bazena nekoliko manj obsežna od pričakovanega

Bazen na Rojcah bo doživel obnovo, ki pa bo nekoliko manj obsežna od pričakovanega. Dežela Furlanija - Julijska krajina je namreč za obnovitvena dela dodelila 1,5 milijona evrov, ne pa dveh milijonov, za katere je preko občine zaprosil koncesionar bazena, združenje Gorizia nuoto. Tako bodo poskrbeli za najnujnejša dela, ki zadevajo povečanje energetske učinkovitosti, sistem za prezračevanje in povečanje bazena za fitnes, izostala pa bo preureditev vhoda, s katero so si pri združenju nadejali, da bi pridobili nekaj več prostora.

Goriški občinski odbor je pred dnevi sprejel prilagojeno študijo tehnične in ekonomske izvedljivosti, ki jo je združenje Gorizia nuoto pripravilo v sodelovanju z načrtovalci biroja i3 studio iz Ronk. Z obnovo bazena želijo seveda ugoditi vse večjemu povpraševanju tako tekmovalnih kot ljubiteljskih uporabnikov. V luči tega želijo povečati funkcionalnost ter racionalizirati prostore, povečali bodo tudi vodno površino. Stavbo so zgradili v 70. letih prejšnjega stoletja, notranja bazena pa so prenovili ob koncu 90. let. Zunanji bazen pa je doživel temeljito izredno vzdrževanje leta 2006. Leta 2010 pa so v notranjosti zgradili manjši bazen, ki ga uporabljajo za lekcije fitnesa. Zaradi vse večje razdalje, ki so jo velevale covidne razmere, je bila uporaba tega bazena krepko pod potencialom. V notranjem bazenu so morali pred nekaj leti tudi odstraniti spuščeni strop, saj je bil že dotrajan. Skupaj s starimi okni in pomanjkanjem zunanjega toplotnega plašča je tudi to element, ki je pripomogel k slabi toplotni izolaciji.Dela, ki jih bodo izvedli s finančnimi sredstvi, ki jih imajo na voljo, skušajo torej rešiti vse zgoraj navedene težave. Bazen za fitnes bodo povečali, tako da bo dejansko imel dve progi. Uredili bodo tudi potrebno kritino; napeljave bo treba samo minimalno prilagoditi. Pri združenju Gorizia nuoto so že pred časom opazili, da za nekatere oblike vadbe ne morejo ugoditi prošnjam vseh, ki bi se radi vpisali.