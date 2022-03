Prenova polna presenečenj

Palača Attems-Petzenstein v Gorici, sedež pinakoteke goriških Pokrajinskih muzejev, bo v kratkem spet služila svojemu namenu – razstavam namreč. Konec lanskega leta so se zaključila obsežna dela, v okviru katerih so obnovili strop petnajstih soban v prvem nadstropju in ki so omogočila marsikatero zanimivo odkritje. »Šlo je za gradbišče, polno presenečenj,« soglašajo načrtovalci, restavratorji in vsi ostali, ki so sodelovali pri projektu, po zaslugi katerega bodo obiskovalci palače odslej lahko občudovali tudi več kot tristo let stare stenske poslikave in druge okrasne elemente.

Zgodba sega v konec leta 2018, ko je direktorica ustanove Erpac Anna Del Bianco prejela klic iz Gorice. »S stropa palače Attems se je utrgal kos ometa, so mi dejali. Novica me je seveda vznemirila, zaskrbelo me je za varnost zaposlenih. Kmalu zatem smo začeli izvajati preverjanja in izkazalo se je, da je strop potreben izrednega vzdrževalnega posega. Takrat se je v postopek vključila tudi centralna direkcija za premoženje Dežele FJK,« pravi Del Biancova, ki pa se po triletnem zaprtju in dokaj zahtevnem delu veseli skorajšnje ponovne oživitve obnovljenih razstavnih prostorov. »Začeli bomo 9. aprila z odprtjem razstave fotografij Roberta Kusterla,« napoveduje direktorica deželne ustanove za kulturno premoženje. 15. maja bo v pritličju palače na Kornu sledilo odprtje razstave avtoportretov.