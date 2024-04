Prenovili igrišči za odbojko na mivki

V polnem teku so razna obnovitvena dela v priljubljenem tržiškem kopališču Marina Julia, kjer so do velike noči obnovili igrišči za odbojko na mivki. Čez celo poletje ju uporabljajo mladi in manj mladi odbojkarji iz bližnje in daljne okolice, ki imajo priložnost, da trenirajo in igrajo tudi med poletjem.

Ravnokar so v teku dela na stopnišču pred plažo, ki ga bodo predvidoma predali namenu pred koncem aprila. Obsežen načrt za prekvalifikacijo celotnega območja predvideva tudi izgradnjo pešpoti, ki bo Marino Julio povezala z Marino Novo na eni strani in s štarancansko plažo na drugi. Poleg tega bodo preuredili tudi območje z otroškimi igrali. Tržiška občina ima za izvedbo del na voljo 743.000 evrov, ki jim gre prišteti še 1,7 milijona evrov za nov pomol, ki bo dolg kar 117 metrov.