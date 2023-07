Presežena opozorilna vrednost ozona v Novi Gorici in na Otlici

Na merilnih mestih Nova Gorica in Otlica v Trnovskem gozdu (nadmorska višina 950 m) je koncentracija ozona v zraku danes, 11.7.2023, ob 15. uri, presegla opozorilno vrednost 180 μg/m3, sporoča Arso. V Novi Gorici je bila izmerjena urna vrednost ozona 182 μg/m3, povprečna 8-urna pa 129 μg/m3, na Otlici pa je bila izmerjena urna vrednost 186 μg/m3, povprečna 8-urna pa 144 μg/m3.

Merilna mesta so glede meritev ozona locirana tako, da podatki veljajo za širšo okolico. Za Otlico v Trnovskem gozdu to pomeni, da so vrednosti ozona visoke v višjih predelih Primorske, opozarja Arso. Glede na vremensko napoved lahko pričakujemo preseženo opozorilno vrednost ozona še vse popoldne, v večernih urah pa naj bi raven padla. Tudi jutri lahko pričakujemo preseganje opozorilne vrednosti v popoldanskem času.

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporom v času trajanja visokih vrednosti ozona.