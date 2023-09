Dark Theme

Jutri, 6. septembra, ob 20. uri se bo v Kulturnem domu v Novi Gorici ob navzočnosti filmske ekipe odvila predpremiera filma Dva koraka od Baltika do Jadrana. V njem se izrisujejo zgodbe štirih osebnosti, ki so oživile kulturno krajino Litve, Poljske, Madžarske in slovensko-italijanskega Primorja ob zaključku devetnajstega stoletja in začetku dvajsetega. Večkulturen, presenetljiv in tragičen svet, ki nam govori tudi o današnjem času.

Prizor iz dokumentarca Dva koraka od Baltika do Jadrana (KINOATELJE)

»V filmu sem poskušal vizualno podati pretočnost med kulturami, časom in ranami, ki so zaznamovale košček zemlje, raztezajoč se od Baltika do Jadrana. Usihanje gotovosti, ki je odlikovala zaključek devetnajstega stoletja, se uravnovesi ob srečanju z drugačnostjo. To pa povzroči nepričakovane premike. Kretnje in dejanja, ki so zmožna preleviti posameznikovo krhkost v umetniška dela, v nekakšen ples, ki ustvarja novo resničnost. Utopije, ki se uresničijo, čeprav le za trenutek. Nora reakcija, včasih nevarna, a po mojem mnenju nujna. Svet nam je namreč kot otrokom dan, kot odrasli pa ga moramo ustvariti,« je o filmu povedal režiser Jan Mozetič, ki je za svoj prejšnji film Miren dan, ki je prav tako nastal v produkciji Kinoateljeja, prejel nagrado Iris za najboljšo fotografijo v dokumentarnem filmu.

