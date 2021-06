Prevala čaka na obiskovalce

»Prevala je edinstven kraj, ravnina, ki jo z juga obdajajo nižji griči, z druge strani pa višje gričevje Brd. Nekoč so menili, da izvira toponim "Preval" iz italijanske besede "valico", Vlado Klemše pa je predlagal alternativno razlago: ime tega kraja naj bi izviralo iz slovenskega glagola "prevalìti". Meteorološki pojavi so namreč s hribov prevalili razne materiale, ki so ustvarili nepropustno ilovnato plast, na kateri se je začela zbirati voda. Tako je nastalo močvirje na Prevali,« je razložila nekdanja profesorica Sonia Kucler na včerajšnji predaji namenu novih informacijskih tabel, ki so jih postavili ravno na Prevali.»Z ekološkega vidika lahko ločimo na Prevali dve obdobji: obdobje pred bonifikacijo in po njej. Z bonifikacijo, ki je bila izpeljana med 30. in 50. leti prejšnjega stoletja, se je izgubilo veliko naravnih značilnosti tega kraja. Dandanes bi območje verjetno bonificirali le delno, ne pa stoodstotno,« je povedal strokovnjak Michele Tofful, ki je nato predstavil značilnosti poplavne ravnine in nekatere tipične rastlinske in živalske vrste. Z novimi panoji, nameščenimi ob kolesarski poti po Prevali, želijo seznanjati obiskovalce in turiste z zgodovinskimi in naravoslovnimi značilnostmi kraja.Besedila na tablah, zapisana v slovenščini, italijanščini in angleščini, so uredili Pier Paolo Merluzzi, Eugenio Miotti, Sonia Kucler in izvedenci konzorcija za bonifikacijo posoške ravnine. Panoji so nastali v okviru projekta, ki je bil posvečen ekosistemom in vodnim virom na Goriškem. Zamisel o postavitvi informacijskih tabel se je porodila že leta 2019, prispevek za njeno uresničitev pa je ponudila zadruga Coop 3.0. Panoje niso postavili samo na Prevali, temveč tudi v Škocjanu, Zagraju in Krminu. »Zahvaliti se moramo predvsem članom naše zadruge, ki vedno radi podpirajo tovrstne projekte,« je povedal predsednik zadruge Coop 3.0 Mauro Grion. Projekt je vodil Luca Cadez, nekdanji predsednik goriške sekcije zveze Legambiente, sodelovali pa so tudi videmska Univerza, podjetje Irisacqua, združenje Judrio, konzorcij za bonifikacijo posoške ravnine in Občina Števerjan.»Takoj smo sprejeli vabilo k sodelovanju, saj se vedno zelo veselimo projektov, ki promovirajo lepote naših krajev,« je v slovenščini in italijanščini povedala števerjanska županja Franca Padovan. Pozdravil je še podžupan Občine Moš, Andrea Bullitta, ki je dejal, da so tovrstni projekti v luči čezmejne kandidature Brd za Unescov seznam še toliko bolj dobrodošli.