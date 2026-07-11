Prevladujejo preproste, naravne in udobne frizure

Frizerski saloni niso le prostor za striženje las in nastajanje pričesk, temveč predstavljajo priložnost za pogovor, zaupanje in spremljanje družbenih sprememb. To potrjujeta tudi Manuel Feri, frizer, ki ima salon v Ulici Crispi v Gorici, in Urša Pellegrini, frizerka iz Solkana.

Oba sogovornika sta poklic izbrala zaradi družinske tradicije. Manuel Feri se je sicer izobraževal za geometra, nato pa je ugotovil, da ga veliko bolj veseli delo z ljudmi. »Opravil sem dodatna izobraževanja in se odločil za frizerski poklic. Frizerka je tudi moja mama, ki mi je posredovala ljubezen do poklica, « pripoveduje. Tudi Urša Pellegrini je že kot otrok veliko časa preživela v salonu svoje babice, ki je bila frizerka. »Po šoli sem skoraj vsak dan pomagala v salonu. Frizerstvo me je spremljalo od nekdaj, zato je bila odločitev povsem naravna,« pravi Urša Pellegrini, ki se je šolala v Ljubljani in najprej delala v salonu v veleblagovnici Qlandia v Novi Gorici. Svoj salon v Solkanu je odprla marca 2020, le dva tedna pred začetkom epidemije covida-19.

Spremenila se je tudi družba

Prav epidemija je po besedah Manuela Ferija močno zaznamovala navade strank. »Ljudje so postali veliko bolj samostojni. Naučili so se, kako si lahko marsikaj uredijo sami doma,« opaža. Dodaja, da se je spremenil tudi način življenja. Formalnih družabnih dogodkov je manj kot nekoč, zato ljudje pričesk ne urejajo več tako pogosto. Danes dajejo prednost praktičnosti in pričeskam, ki jih lahko brez večjih težav vzdržujejo sami.

Da na modne smernice danes močno vplivajo družbena omrežja, se strinjata oba sogovornika. Mlade stranke pogosto pridejo v salon s fotografijami, ki so jih našle na družbenih omrežjih. »Slika je lahko v navdih, vendar je treba pričesko vedno prilagoditi obliki obraza, kakovosti las in življenjskemu slogu posameznika,« poudarja Manuel Feri. Opaža, da moški pogosto posnemajo videz nogometašev, vplivnežev in barber trende, ki prihajajo predvsem iz Severne Afrike. Med najbolj priljubljenimi so kratki, zbriti rezi ob strani, s skodranimi in gostejšimi lasmi na vrhu glave. »Pa še to naj dodam, da vedno bolj opažam, da so moške stranke skoraj bolj pozorne na svoj videz kakor ženske,« pravi Feri in pristavi, da so spremembe vezane prav na spremembe v družbi.

»Nekoč je bil obisk pri frizerju za ženske tudi nek oddih ali priložnost, da so lahko šle od doma. H frizerju so šle tudi da bi navzven pokazale, da imajo novo pričesko. Pri tem pa so bile zelo pozorne, na morju niso šle v vodo, da bi ne pokvarile frizure,« pravi sogovornik o nekdanjih navadah. Povsem normalno je bilo nekoč, da so si lase umivale zgolj pri frizerju in to tudi ne ravno pogosto. »Poznam ljudi, ki si nikoli niso umili las doma,« pravi Feri in ugotavlja, da je to danes nepojmljivo. »Skoraj vse ženske delajo in kaj trenirajo, tako da iščejo čim bolj udobno frizuro,« sklene. Pri ženskah prevladujejo torej bolj naravne, lahkotne pričeske, stopničasto striženje in odprt frufru. »Danes si skoraj nihče več ne želi stopničastega striženja ali takega, ki bi ga težko vzdrževal. Stranke izbirajo ravno in enakomerno postrižene lase in želijo razgiban, naraven videz in predvsem praktičnost,« pojasnjuje Feri. Podobne trende opaža tudi Urša Pellegrini. Med ženskami so priljubljeni daljši stopničasti rezi, mehkejši paž in sproščene poletne pričeske, med moškimi pa valoviti lasje in sodobni barber slogi. Ravno postrižen frufru poleti ni priljubljen.

Odločilen je odnos

Oba sogovornika menita, da je pri njihovem delu odločilen odnos s stranko. Manuel Feri izpostavlja predvsem empatijo. »Če med frizerjem in stranko ni pravega občutka in zaupanja, tudi rezultat ne bo takšen, kot bi si želeli,« pravi in dodaja, da stalne stranke z veseljem prevozijo tudi več kilometrov, če vedo, da jih pri frizerju čakata prijeten pogovor in strokoven nasvet.

Strankam veliko pomeni osebni odnos in se zaradi le-tega potem vračajo, pravi tudi Aleksij Ferlez, ki je pri dvajsetih letih odprl svoj salon v Doberdobu. Najboljša reklama namreč še vedno ostaja priporočilo od ust do ust, pravi Ferlez, ki si je izkušnje v mladih letih nabral tudi v Milanu in s sodelovanjem s tržaškim gledališčem Verdi. Ko se je pred enaindvajsetimi leti odločil za odprtje frizerskega obrata, je bila to prava novost in velika pridobitev za celotno vaško skupnost. V Salon Aleksij v Osimski ulici sicer ne zahajajo le domačini, kar nekaj jih prihaja iz Slovenije, več pa je tudi italijansko govorečih obiskovalcev.

Največ dela imajo s striženjem. Od otrok do odraslih, moških in žensk. Na vprašanje, katere modne trende danes opaža, nam sogovornik odgovori, da je danes vsak rad poseben. Ni več, kakor je bilo v preteklosti, ko je v določenem obdobju prevladovala točno določena moda in so imela na primer vsa dekleta in vse ženske podoben stil frizure. Danes je vse bolj individualno in vezano na okuse posameznika, na njegov značaj in osebnost. »Čeprav velja, da večina izbira vse bolj naravne in preproste stile,« pravi Aleksij Ferlez in pristavi, da je pomembno, da si je stranka všeč in se s frizuro počuti dobro. »Če je nekoč nek trend potreboval pet mesecev, da je iz Milana prispel v Doberdob, se to danes zgodi veliko prej,« pravi frizer.