Najslabši zrak Evrope v Venetu in Lombardiji

Zrak, ki ga dihajo naši sosedje v Venetu in Lombardiji, je med najmanj čistimi v Evropi, medtem ko najkakovostnejši zrak dihajo v skandinavskih oziroma severnih evropskih državah, razkriva najnovejši pregled kakovosti zraka v Evropi, ki ga vsako leto pripravlja Evropska agencija za okolje (EEA).

V zadnji deseterici lestvice, ki vključuje 761 mest iz cele Evrope, najdemo namreč mesta iz Lombardije, Veneta in Piemonta, kot so Vicenza, Busto Arsizio, Padova, Cremona, Saronno, Brescia, Turin, Monza in Milan, ki je na absolutnem predzadnjem mestu. Med temi se je znašlo tudi grško mesto Janina, na dnu lestvice, torej na 761. mestu, pa najdemo hrvaško mesto Slavonski Brod, ki je bi zadnji tudi lani. Zelo nizko na lestvici so tudi Benetke, Bergamo, Verona ter številna poljska mesta.

Lestvica zaobjema tudi trojico mest iz Furlanije - Julijske krajine, in sicer Trst, Videm in Pordenon, medtem ko Gorice ni. Vsa tri mesta zasedajo spodnji del lestvice, a se je stanje v enem letu krepko izboljšalo. Najkakovostnejši zrak so zabeležili v Trstu, ki se je uvrstil na 563. mesto, sledita Videm (609. mesto) in Pordenon (699. mesto). Zanimivo je, da so vsa tri mesta napredovala na lestvici, saj je bil Trst lani na 600. mestu, Videm na 660. in Pordenon na 718. mestu. Slovenijo zastopata Maribor, ki je ravno tako poskočil z 589. na 516. mesto in Ljubljana, ki je napredovala s 709. na 652. mesto.