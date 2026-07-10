Glasbe sveta, da bi uglasili mir

Uglaševalci miru – Accordatori di pace. Lepšega naslova letošnjega 15. čezmejnega festivala Glasbe sveta – Musiche dal Mondo skorajda ne bi mogli izbrati. Glasbeniki morajo pred nastopom uglasiti svoje instrumente, sicer zazvenijo razglašeno. Podobno gre v sodobnem razvranem času uglasiti strasti ljudi, da bi zaigrale življenju bolj prijetno, predvsem bolj umirjeno pesem, in to na vseh ravneh, od tistih najnižjih tonov do najvišjih in elitnih družbenih slojev.

Tema letošnjega festivala, ki bo potekal od torka, 28. julija, do petka, 7. avgusta je bila izbrana z doprinosom skladatelja in poliedričnega glasbenika Boštjana Gombača. Posvečena je skupinam in glasbenim projektom, v okviru katerih so se izvajalci, med lastno umetniško potjo, soočili z prisluhom njim tujim in neznanim glasbenim svetom. Iz teh srečanj so se porodila prepletanja in ustvarjanja novih izraznih možnosti, spoznavanja novih izražanj in bogatenje lastnih doživljanj.

Glasbe sveta – Musiche dal Mondo so sad sodelovanja med novogoriškim Kulturno umetniškim društvom Morgan, Goriškim muzejem in krminskim džezovskim krožkom Controtempo. Letošnjo izredno bogato izvedbo so predstavili včeraj v Novi Gorici. O njej so spregovorili predsednik KUD Morgan Tadej Stolič, direktor Goriškega muzeja Vladimir Peruničič, predsednik krožka Controtempo Oscar Duiz in »duša« krminskega združenja Pierluigi Pintar ter umetniški vodja letošnjega festivala in eden njegovih protagonistov Boštjan Gombač. Koncerti bodo potekali v Sloveniji na gradu Kromberk, v Italiji pa – prvič – v kulturnem hramu Piccolo cielo v Parku Basaglia v Gorici.

Enajst dni, enajst koncertov

Program je sila bogat in raznolik, pravi sprehod med različnimi glasbenimi žanri, kaleidoskop ustvarjanja ob meji z izvajalci, ki blizu meje živijo, in številimi gosti z vseh koncev sveta.

V enajstih dneh se bo zvrstilo prav toliko koncertov. Ne po eden vsak dan, v nekaterih dneh se bodo drug za drugim spletli tudi po trije. Uvod bo v Parku Basaglia v Gorici, kjer bo 28. julija ob 21. uri zapela izjemna furlanska pevka in performerka Elsa Martin. Predstavila bo skladbe iz pred nekaj mesecev izdane plošče Vox Humana. Sledil bo nastop bolonjske saksofonistke Laure Agnusdei. Udeleženci bodo prisluhnili delom iz albuma Flowers Are Blooming in Antarctica.

Naslednji dan, 29. julija, bodo v Parku Basaglia zazveneli zvoki skupine Afrodream. Prihaja iz Turina in je sad srečanja senegalskega pevca in tolkalca Aboua Samba z italijanskim kitaristom Luco Verganom. Sedemčlanski bend izvaja tako imenovano afrobeat/pop glasbo, mešanico ritmično krepkih afriških zvokov, džeza in funkyja. Park Basaglia bo v četrtek, 30. julija, priča koncerta zelo zanimivega dua, in sicer klarinetista, člana skupine Katalena Boštjana Gombača in kitarista, vodjo skupine Fake Orchestra Igorjem Leonardijem. V njunem glasbenem potovanju se bodo prepletali zvoki irske, balkanske, judovske in afriške glasbe.

Poklon aleksandrinkam

Od srede, 5. avgusta, do petka, 7. avgusta, bo prizorišče Glasb sveta grad Kromberk. Prvi večer bo uvedla gledališka predstava Aleksandrinke in okusi sveta Društva žena Prvačine. Sledila bosta koncert kvarteta Darka Rundeka in kabaret You!Who?Who!, ki si ga je zamislil glasbenik Matija Solce.

Naslednjega dne, 6. avgusta, bo najprej zapela Nika Prusnik v družbi bratov Poljanec. Sledil bo verjetno najbolj odmeven dogodek festivala Glasbe sveta. V okviru njegovega projekta The Peacmakers bodo zaigrali trije glasbeniki svetovnega slovesa, ameriški bobnar Hamid Drake, klarinetist Boštjan Gombač in v Trstu bivajoči vibrafonist Pasquale Mirra. Drake je prava džezovska legenda, igral je med drugim z Donom Cherryjem, Pharoahom Sandersom, Herbiejem Hancockom, Gombač se zna sprehoditi po različnih džezovskih poteh, Mirra se je glasbeno prijateljeval z Michelom Portalom, Robom Mazurekom in drugimi. Obeta se res izjemen večer. Podobno vabljivo je zaključno dejanje 15. festivala Glasb sveta. V petek, 7. avgusta, bo na gradu Kromberk džezovske sladokusce nasladil trio Vibe Factor s pianistom Omarjem Soso, trobentarjem Joojem Krausom in bobnarjem Diegom Pinero, za njim pa bo skupina Terrafolk sklenila nadvse privlačno prireditev.