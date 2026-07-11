V Tržiču imajo nove žerjave

V ladjedelnici Fincantieri so v petek, 10. julija, izpeljali svečanost ob 30-letnici sodelovanja s skupino Carnival, za katero so doslej zgradili že 76 ladij, s katerimi se dnevno pelje preko 200.000 potnikov. Med svečanostjo so razrezali tudi prvo jekleno ploščo za ladjo Carnival Destiny, prvo izmed treh novih ladij, ki jih bodo oddali skupini Carnival v letih 2029, 2031 in 2033.

Izvršni direktor Fincantierija Pierroberto Folgiero je povedal, da so za gradnjo novih ladij pri podjetju Cimolai nabavili nove in predvsem zmogljivejše žerjave, ki imajo nosilnost do 800 ton in s katerimi so nadomestili dosedanje žerjave, ki jih je leta 1968 dobavila družba Krupp.