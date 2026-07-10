Nasveti za dobro počutje v poletnem času

Na prvem srečanju v znamenju naturopatije niso pričakovali tolikšnega zanimanja, zaradi česar so nad množičnim odzivom toliko bolj zadovoljni. V sredo se je v Domu Andreja Budala na Pilošču začel niz Naravni ritmi, ki se bo v organizaciji domačega kulturnega društva Oton Župančič nadaljeval jeseni, pozimi in spomladi: oktobra bo na sporedu srečanje o umirjanju, stabilnosti in krepitvi odpornosti, decembra bo govor o počitku, toplini in regeneraciji, marec bo čas za prebujanje in razstrupljanje.

Vsredo je navzoče uvodoma nagovorila Nataša Paulin, predsednica društva Oton Župančič, nakar so preko šestdeset udeležencev, med katerem so večino predstavljale ženske (ne samo iz Štandreža, temveč tudi iz sosednjih krajev) nagovorile naturopatinje Erika Brajnik, Katarina Pinterič in Katja Tomažič. Postregle so z vrsto nasvetov za dobro počutje v poletnem času, pri čemer so opozorile na velik pomen hrane, ki naj bo čim bolj sezonska. Poleg tega so poudarile, da telo poleti zaradi toplote potrebuje več hlajenja in hidracije, za katero gre poskrbeti z naravnimi napitki. Ob zaključku večera so udeleženci in udeleženke lahko tudi sami okusili osvežujoč napitek iz mete.

V Domu Andreja Budala bo nova priložnost za druženje v četrtek, 16. julija, ob 20. uri, ko prirejajo tečaj taroka, družabne igre s kartami.