Pri Devetakih z avtom na bok

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali na državni cesti št. 55, ki pelje v Dol in Jamlje, kjer je pri Devetakih avtomobil pristal na boku. Moški, star okrog 25 let, ki je bil za volanom, je iz še nepojasnjenih razlogov izgubil nadzor nad avtomobilom, ki se je nato prevrnil. Na kraj je prispelo reševalno vozilo in je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje je poškodovanemu vozniku nudilo najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v goriško bolnišnico, kamor so ga sprejeli z lažjimi poškodbami. Posredovanje helikopterja se je izkazalo za nepotrebno in je odletel prazen. Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke. Promet je bil nekaj časa ustavljen oz. upočasnjen.