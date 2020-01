Vinogradnik Damijan Podversic je januarja lani prejel nagrado Nonino risit d’aur; aprila je svetovno znani somelje Luca Gardini njegovo Malvazijo 2014 uvrstil na sedmo mesto med sto najboljših italijanskih vin; septembra je gurmanski vodnik Gambero Rosso nagradil njegovo Malvazijo 2015 s tremi čašami; mesec pozneje pa je italijansko združenje someljejev AIS ocenilo, da taista malvazija na najboljši način predstavlja vinsko proizvodnjo Furlanije – Julijske krajine. Ob takih dosežkih je jasno, da je doberdobski vinogradnik pravi vinarski as, kar navsezadnje tudi spominja na šport. A Damijan ni bil nikoli športnik. Hotel je sicer biti odbojkar, a mu (družinske) okoliščine tega niso dovolile; ne zna plavati; ne zna smučati, priznava, da se kronistu zdi neverjetno. Kako je to mogoče? Zakaj? Pa naj sam Damijan Podversic odgovori.

Omenili ste športe z žogo. Prav žoga pa je s svojo obliko vezni člen med športom in vašim poklicem vinogradnika in vinarja, saj so navsezadnje grozdne jagode ... majhne žogice. A zakaj so grozdne jagode okrogle?

Temeljna vloga grozdja je obvarovanje semenčice. V naravi je delo vsakega sadeža seme, ni sadež. Sadež je potek obvarovanja semena. Tako je tudi pri grozdju. Seme zazori in pade na tla; bistvo narave je v tem, da reši rastlino, ki jo je zasejala. Četudi je zasejala milijon semen, važno je, da vsaj eno skali. Sadež, ki ima formo zaključka, to je okrogle oblike, bolje obvaruje seme. To je pomembno tudi v mojem poklicu.

V kakšnem smislu?

Pri gojenju trte je bistveno priti do zrelega semena. Če hočeš pridelati veliko vino, moraš delati 364 dni v letu, da prideš do zrelega semena. Takrat boš imel sočnost, sladke tanine, vino bo sladko, a brez ostanka sladkorja, bo mineralno, ker je zraslo v dobri zemlji.

Po tem kar pravite, je vaš poklic pravi paradoks! Trdite, da je za veliko vino bistveno zrelo seme. Ampak: semena v vinu ni!

Ne. Dovolite, da pojasnim. Znak zrelosti je zrelo seme. Mi pri svojem delu »nafrigamo« trto, ker ji ukrademo setev. Pred setvijo ji »ukrademo« sadež, da si izdelamo vino, ki ni naravnega izvora.