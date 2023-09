Pri Marini Julii poškodovan motorist

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči okrog 21. ure posredovali v Ulici Giarrette na območju Občine Tržič pri Marini Julii, kjer se je poškodoval motorist. Iz še nepojasnjenih vzrokov je izgubil nadzor nad motorjem in padel ter obležal na cestišču. Mimoidoči, ki je opazil nesrečo, je poklical na interventno telefonsko število 112. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom iz Tržiča, mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga prepeljali v tržiško bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi karabinjerji iz Tržiča, ki preiskujejo vzroke nesreče.