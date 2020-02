Pri Nazarenu sovražna napisa proti migrantom

Na dvoriščnih zidovih centra za prosilce za azil Nazareno in centra Enaip v Stražcah sta se v noči iz nedelje na včerajšnji dan pojavila sovražna napisa, ob katerih so narisali tudi svastike. Italijanščina na napisih nekoliko peša, tarča žaljivih fraz pa so migranti. Izbira lokacije seveda ni naključna, saj je center Nazareno v Ulici Brigata Pavia edini kraj v Gorici, kjer po dogovoru s prefekturo zveza socialnih zadrug Il Mosaico upravlja sprejemni center za prosilce za azil. Povečini gre za Pakistance in Afganistance, ki jih prestrežejo po dolgem potovanju na balkanski poti. Z dogodkom so iz centra Enaip – napisi so namreč na zidovih pred njihovo stavbo – včeraj navsezgodaj seznanili policiste oddelka Digos.