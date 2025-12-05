»Arogantno vztrajanje z žičnico v brk potrebam mesta«

Projekt kabinske žičnice bo v zgodovini mesta ostal v spominu kot primer arogance, vzvišenosti in pomanjkanja transparentnosti javnega delovanja. William Starc, koordinator Odbora NO Ovovia, je na včerajšnjem srečanju z občani v Novinarskem krožku tako zaokrožil dogajanje zadnjih tednov v zvezi s projektom gradnje kabinske žičnice. »Skoraj tri mesece po razsodbi deželnega upravnega sodišča župan še vedno vztraja pri projektu, celo nase je prevzel vso odgovornost zanj in prepričan je, da mu bo njegova institucionalna vloga omogočila premagati pravne in upravne ovire, ki so ustavile projekt,« je opozoril na Dipiazzevo neverjetno megalomanijo. DUS, naj spomnimo, je septembra razveljavil deželne in občinske akte oziroma dva okoljska postopka - Vinca in Vas, brez katerih projekt ne more dalje.

»Preveč je neznank, vse je ovito v skrivnost, potrebovali pa bi nekoliko več skromnosti,« je dejal. Korak nazaj, ki pa ga nihče ne namerava opraviti. Kako namerava župan, edini referent za žičnico, obravnavati občinski sklep o sprejemu variante št. 12 občinskega splošnega prostorskega načrta, ki je bila po dvomesečnih zasedanjih občinskega sveta začasno umaknjena in o njej nihče več ne govori? »Vprašanje zase je tudi finančno kritje gradnje - vedeti hočemo, kakšni so dejanski stroški za izvedbo projekta, kamor sodi tudi postavka o 13 milijonih evrov iz sklada FOI,« je našteval Starc.