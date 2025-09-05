Pri planini Temna brda na Tolminskem umrl 70-letni kolesar

V gorski nesreči pri planini Temna brda na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil 70-letni moški. Na zelo strmem delu steze, ki od planine vodi proti Selam nad Podmelcem, je izgubil ravnotežje pri hoji ob kolesu in padel približno 160 metrov po zelo strmem in prepadnem pobočju na dno soteske, kjer je zaradi telesnih poškodb umrl.

Po do zdaj zbranih podatkih Policijske uprave Nova Gorica, ki je vest sporočila danes, sta se dva kolesarja vračala s planine Razor proti Podmelcu. Drugi kolesar je takoj na pomoč poklical policijo. Na kraju nesreče so posredovali tudi gorski reševalci s helikopterjem.