Pri Rdeči hiši skoraj vse nared za prve koncerte

Dela na ploščadi pri Rdeči hiši se zaključujejo, zagotavlja goriška odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti. Dela za prekvalifikacijo celotnega območja, ki so se začela pred enim letom, so sicer še v teku, toda izven prizorišča koncertov, še pojasnjuje odbornica.

Kolesarske poti in zelene površine

Ob ploščadi, ki meri približno 28 tisoč kvadratnih metrov, so posadili drevesa, uredili kolesarske poti in zelene površine. »Na prizorišču v teh dneh že postavljajo oder,«pravi Filisetti. Tu bo stal tudi stekleni obelisk GO! Pharus, ki pa ga bodo postavili šele po koncertih.

Prvi med temi bo potekal v ponedeljek, 23. junija, v sklopu 4. izvedbe Mednarodnega festivala zdravja in varnosti pri delu fundacije Rubes Triva. Na glasbenem večeru z naslovom Safety Love bodo nastopili Anna Ferzetti, Ermal Meta, Francesca Michelin, Joan Thiele, Leo Gassmann, Levante, Mario Biondi, Piero Pelù, Serena Brancale in Settembre.

Prihaja tudi skupina Thirty seconds to Mars

Drugi večji koncert bo sledil že naslednjega dne, v torek, 24. junija, tokrat z mednarodnim pridihom. Od 21. ure dalje bo igrala britanska skupina Massive Attack. V četrtek, 3. julija, ob 21. uri bo direktno z Marsa na ploščadi pri Rdeči hiši pristala ameriška skupina Thirty seconds to Mars.