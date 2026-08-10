»Zgubili smo deset let.« To je jasno mnenje deželnega svetnika Marka Pisanija iz vrst stranke Slovenska skupnost. V pogovoru za Primorski dnevnik je orisal možno vlogo novih pokrajin in časovnice za njihovo ustanovitev.

Ob ukinitvi »starih« pokrajin je Pisani vložil predlog za njihovo korenito reformo, ki je izhajala iz njegove županske izkušnje na Repentabru. Že takrat, je poudaril deželni svetnik, bi bile pokrajine odlični akterji za projekte Interreg, digitalizacijo in oporo občinam, a je načrt splaval po vodi.

»Časovnica je optimistična,« je o načrtih desničarske deželne vlade dejal Pisani. Do 1. januarja prihodnjega leta nameravajo ustanoviti pokrajine, ki jih bodo nato vodili komisarji. Ti bodo pristojni za zagon dejavnosti, ki bodo prešle pod okrilje novih institucij. »Govor je o marsičem,« je o morebitnih resorjih dejal Pisani. Sam je mnenja, da naj ne bodo omejeni le na višje šole in infrastrukture. Deželna vlada oziroma vladajoča koalicija je sicer med možne pristojnosti v zakon o pokrajinah dala infrastrukture, mobilnost, upravljanje prostora, kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov, okolje, vodne vire in zaščito tal, kulturo, šport, manjšinske jezike, šolstvo, politiko za delo, mladinsko politiko, socialno politiko in gospodarske dejavnosti. Seveda omejene na pokrajinsko raven. Deželni zakon predvideva, da morajo pokrajine ob zagonu imeti vsaj šest resorjev.

»Za nas so pokrajine orodje za boljšo koordinacijo med občinami,« je ocenil Pisani o potencialu za Slovence v Italiji. Veliko vprašanje ostaja volilni zakon. »Stare« pokrajine so temeljile na zakonu, ki je bil sad priziva odvetnika Petra Močnika. Po uspešni tožbi je bilo določeno, da prestolnica pokrajine - Trst - ne sme imeti več kot polovice sedežev. »Mislim, da se bo držal razmerja 50-50,« je Pisani ugibal o namerah deželnega odbornika za lokalno samoupravo Pierpaola Robertija.

Seveda se postavlja vprašanje, kako naj se zariše volilna okrožja, je dodal deželni svetnik. V zadnjem desetletju se je namreč demografska slika marsikje korenito spremenila, to se bo odražalo tudi na razrezu okrožij. Pisani je glede tega vsekakor previden in namerava oceniti predlog volilnega zakona, ko bo ta predstavljen v bolj konkretni obliki. Deželni svet naj bi o pristojnosti pokrajin odločal po odobritvi volilnega zakona, je pristavil deželni svetnik.