Pri Tržiču sinoči vlak povozil osebo

Pozno sinoči je vlak v bližini tržiške postaje povozil za zdaj še neznano osebo. Tragedija se je pripetila ob 22.25 na progi med Benetkami in Trstom. Sedemdeset potnikov, ki je bilo na omenjenem deželnem vlaku št. 3861, je pot nadaljevalo s taksiji, kajti ni bilo nadomestnih avtobusov. Železniški promet je bil nekaj ur ustavljen in so ga ponovno vzpostavili šele v nočnih urah.

Na kraju so bili reševalci službe 118 in policisti, ki preverjajo vzroke nesreče. Identiteta pokojne osebe še ni znana.

Nekaj vlakov (med njimi frecciarossa, intercity in trije deželni vlaki) so vozili le do Tržiča. Železniški promet je bil upočasnjen, po trije deželni in tovorni vlaki so imeli do treh ur zamude.