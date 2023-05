Pri zgodnjih sortah češenj bo izpad pridelka kar 70-odstoten

Lanska suša in letošnja pozeba nista prizanesli pridelku briških češenj, po ocenah Združenja sadjarjev Brda pa bo letošnja bera kar za polovico manjša od lanske. Kot pojasnjuje Aleksij Mavrič iz Kojskega, je zagotovo najbolj okleščen pridelek zgodnjih sort češenj, kjer beležijo kar 70-odstotni izpad pridelka.

»Zaradi lanskoletne suše so imela drevesa češenj že manj nastavkov za plodove kot prejšnja leta,« ugotavlja Aleksij Mavrič. Sadjar Radovan Jelina, sicer tudi predsednik Združenja sadjarjev Brda, dodaja, da so bile prve sorte spokane zaradi dežja, poleg tega je precejšnjo škodo povzročila tudi burja.

Burja povzročila škodo

»Češnje so zaradi nje obtolčene. Sicer pa sta škoda in izpad odvisni od mikrolokacije v Brdih. Ponekod je te škode manj,« pojasnjuje Jelina. Tudi v prihodnjih tednih, ko se bo začelo obiranje poznejših sort, bo pridelek občutno skromnejši od lanske sezone, saj naj bi bilo po zdajšnjih ocenah za polovico manj pridelka. »V našem nasadu imamo 1022 dreves. Če je normalna letina znašala med desetimi in dvanajstimi tonami češenj, letos po vsej verjetnosti ne bomo prišli niti do polovice tega pridelka,« razmere v briških nasadih češenj ilustrira Aleksij Mavrič.

Glavno sezono češenj sicer briški sadjarji pričakujejo v drugem junijskem vikendu, ravno med Festivalom češenj pa naj bi se zgodil prehod iz zgodnjih na kasnejše sorte. »Če bo vreme dopuščalo in nam bo šlo na roko, bodo nadaljnje sorte hitro zorele, sicer pa bomo češnje predvidoma nabirali vse do konca junija,« dodaja Radovan Jelina. Izpad pridelka je razlog tudi za odpoved tradicionalnih mini praznikov češenj na Avstrijskem Koroškem, kamor so Brici letno odpeljali in v hipu prodali tudi do skupno 1,5 tone češenj. Kot vse kaže, bosta mini praznika češenj organizirana le v Globasnici na Avstrijskem Koroškem ter v Matuljah na Hrvaškem, kamor Brici odhajajo 4. in 10. junija. So pa letos s češnjami obiskali predsednika avstrijskega parlamenta Wolfganga Sobotko, medtem ko so včeraj izpeljali obisk in predajo češenj predsednici slovenskega državnega zbora Urški Klakočar Zupančič.

»Letošnja cena češenj se giblje med petimi in osmimi evri za kilogram, povpraševanja pa je veliko,« pravi predsednik Združenja sadjarjev Brda Radovan Jelina. V Brdih je sicer z drevesi češenj zasajenih okrog 200 hektarjev površin.