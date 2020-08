Prihaja čezmejni lutkovni maraton

Letošnji lutkovni festival Alpe Adria Puppet Festival bo zaživel na nekoliko različen način: goriško združenje CTA si je namesto tradicionalnega niza predstav zamislilo vrtiljak 122 lutkovnih predstav z namiznimi predmeti. Spored prireditev lutkovnega festivala, ki bo zaživel od 25. do 30. avgusta v Gorici, Novi Gorici in Gradežu, je včeraj ob prisotnosti goriškega župana Rodolfa Ziberne, deželnega svetnika Diega Bernardisa in goriškega odbornika za kulturo Fabrizia Oretija predstavil umetniški vodja združenja CTA Roberto Piaggio. Na predstavitvi sta spregovorila še odbornica za kulturo v občini Gradež Sara Polo in Marco Braida iz Fundacije Goriške hranilnice.

»Zaradi pandemije se je marsikatero združenje odločilo, da ne bo izpeljalo projekta ali ga bo preneslo na kasnejše obdobje, mi pa smo se odločili, da bomo ubrali drugo pot: zamislili smo si maraton krajših lutkovnih predstav za otroke in odrasle, ki jih prirejamo na odprtem; imele bodo tudi več ponovitev, da si jih bo lahko ogledala širša publika,« je razložil Piaggio. Lutkarji se bodo posluževali zelo majhnih odrov, kot so mizice ali stoli, na katerih bodo pripovedovali zgodbe s pomočjo lutk in namiznih predmetov. »Letošnji lutkovni festival bo velik praznik in trenutek sproščenosti za otroke in odrasle, ki se bo seveda odvijal v skladu s predpisi,« je še dodal umetniški vodja.