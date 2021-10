Prihodnja izvedba bo posvečena fašizmom

Fašizmi bodo protagonisti goriškega festivala zgodovine èStoria, ki bo na sporedu prihodnje leto.

Letošnji festival je potekal od 1. do 3. oktobra in je bil posvečen Norosti; ravno zaradi svoje teme se je letošnji festival preselil iz ljudskega vrta, kjer so izpeljali dosedanje izvedbe, v park Basaglia, kjer je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja italijanski psihiater Franco Basaglia začel svojo revolucijo na področju zdravljenja duševnih bolezni.

Iz združenja èStoria so se včeraj na daljavo zahvalili vsem gostom, sodelavcem in udeležencem letošnje izvedbe, pri čemer so napovedali, da bo prihodnji festival posvečen fašizmom, kar nedvomno predstavlja izredno zanimivo temo - še zlasti, če pomislimo samo na gorje, ki ga je fašistična diktatura povzročila na narodnostno mešanem obmejnem območju. Seveda so se fašizmi v najrazličnejših oblikah pojavljali tudi v številnih drugih državah in ravno v zadnjih časih doživljajo nov vzpon z zaskrbljujočimi izpadi nasilja proti drugače mislečim. Prihodnje leto bo festival spet potekal v majskem terminu, kot se je sicer dogajalo tudi v letih pred pandemijo; sestavljanje festivalskega programa se je že začelo.